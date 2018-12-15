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Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 100 - Mersin BŞB. Gelişim: 64

Türkiye Kadınlar Basketbol 1.

Ligi'nin 12. haftasında Elazığ İl Özel İdare, evinde karşılaştığı Mersin BŞB. Gelişim'i 36 sayı farkla 100-64 mağlup etti.


Elazığ İl Özel İdare Spor Salonu'nda oynanan maçta baştan sona üstün bir performans sergileyen Elazığ ekibi, 1. periyodu 27-19, 2. periyodu 47-37, 3. periyodu 75-48 ve maçı 100-64 kazanarak, bu sezonki 9. galibiyetine imza attı.


Elazığ İl Özel İdare'de kadrodaki 12 sporcudan 11'i skora katkı sağlarken, Abigail 25 sayıyla galibiyette başrol oldu. Mersin ekibinde ise Ujagar'ın 29 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

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