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Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 68 - Nesibe Aydın: 62

Türkiye Kadınlar Basketbol 1.

Ligi'nin 24. haftasında Elazığ İl Özel İdare, Ankara Nesibe Aydın'ı 6 sayı farkla 68-62 mağlup etti.


Elazığ İl Özel İdare Spor Salonu'nda oynanan maça etkili başlayan Elazığ İl Özel İdare, ilk periyodu 20-13 mağlup etti. İkinci periyottu farkı açan Elazığ ekibi devreye 43-34 üstün girmeyi başardı. 3. periyotta Ankara temsilcisi farkı indirmesine karşın bu çeyrekte Elazığ İl Özel İdare'nin 58-50 üstünlüğüyle geçildi. Son periyotta farkı korumayı başaran Bordo-Beyazlı ekip salondan 68-62 üstünlükle ayrıldı.


Müsabakanın başından sonuna kadar parkede kalan Elazığ İl Özel İdare'de Nihan Demirkol 19 sayıyla maçın en skoreri olurken, Nesibe Aydın'da Jordan'ın 16 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

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