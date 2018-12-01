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Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 83 - Mardin Büyükşehir Belediye: 49

Türkiye Kadınlar Basketbol 1.

Ligi'nin 10. haftasında Elazığ İl Özel İdare, konuk ettiği Mardin Büyükşehir Belediyespor'u 34 sayı farkla 83-49 mağlup etti. Elazığ ekibi bu galibiyetle yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.


Karşılaşma Elazığ İl Özel İdare Spor Kompleksi'nde oynandı. Maçta baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Elazığ İl Özel İdare ekibi, 1. periyodu 22-12, 2. periyodu 38-25, 3. periyodu 58-39 tamamladı. Elazığ ekibi müsabakayı 83-49 kazanarak, üst üste 8. galibiyetini aldı.


Elazığ ekibinde Abigail kaydettiği 22 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Mardin ekibinde Harris'in 17 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.


Müsabaka nedeniyle salon tamamen dolarken, karşılaşması takip eden CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'da maç sonu sporcuları kutladı

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