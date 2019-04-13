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Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 87 - Galatasay Gelişim: 48

Türkiye Kadınlar Basketbol 1.

Ligi'nde Elazığ İl Özel İdare evinde karşılaştığı Galatasaray Gelişim'i 87-48 mağlup etti.


Elazığ İl Özel İdare Spor Kompleksi'nde oynanan maçta baştan sona üstün bir performans sergileyen Elazığ ekibi, ilk periyodu 23-14, ikinci periyodu 47-21, üçüncü periyodu 67-33 ve maçı 87-48 kazanmasını bildi. Elazığ ekibinde Manolya Kurtulmuş kaydettiği 29 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Galatasaray Gelişim'de Mısra Albayrak'ın 14 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.


Bu galibiyetin ardından Elazığ ekibi puanını 54'e yükseltti.

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