Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi Play-Off Finali: Elazığ İl Özel İdare: 78 - Bayraklı Belediyesi: 63

Ligi Play-Off Finali'nde Elazığ İl Özel İdare evinde karşılaştığı Bayraklı Belediyesi'ni 78-63 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Elazığ İl Özel İdare Spor Kompleksi'nde oynanan maça etkili başlayan İzmir ekibi ilk periyodu 17-16 üstünlükle tamamladı. İkinci periyotta toparlanan Elazığ ekibi devreye 36-30 önde girdi. 3. periyotta rakibine sadece 12 sayı fırsatı tanıyan ve rakip potaya 25 sayı bırakan Elazığ ekibi son çeyreğe 61-42'lik üstünlükle girdi. Mücadelenin son periyodunda oyun disiplininden kopmayan Elazığ temsilcisi, salondan 78-63 galip ayrılmasını bildi. Bu sonucun ardından Elazığ İl Özel İdare, seride 1-0 öne geçti. Bordo-Beyazlı ekip, serinin ikinci maçını Cumartesi günü Elazığ'da oynayacak.

Öte yandan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile Elazığ Ticaret Odası Başkanı Asilhan Arslan da mücadeleyi takip ederek, yönetim kurulu ve sporcuları alınan galibiyetten ötürü kutladı.