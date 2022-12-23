Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde ilk yarı bitiyor

Elazığ İl Özel İdare devreye İzmir deplasmanında girecek, Elazığ Basketbol Kulübü ise Tourism X Boğaziçi Basketbol'u ağırlayacak.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2022-2023 Sezonu 15. hafta maçlarıyla araya girecek. Elazığ İl Özel İdare 15. haftada deplasmanda Ege Yapı Urla Gençlik ile Elazığ Basketbol Kulübü ise Tourism X Boğaziçi Basketbol ile evinde karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta Elazığ derbisini kaybeden Elazığ İl Özel İdare devreye mutlu girmek adına İzmir'de galibiyet hedefliyor. Ege Yapı Urla Gençlik - Elazığ İl Özel İdare maçı 24 Aralık Cumartesi günü saat 13.00'te 12 Eylül Spor Salonu'nda oynanacak. Bir diğer Elazığ ekibi EBK ise devreye evinde Tourism X Boğaziçi Basketbol maçıyla girecek. Üst sıralara yaklaşmak isteyen bordo-beyazlılar ile İstanbul takımını karşı karşıya getirecek maç 24 Aralık Cumartesi günü saat 15.30'da Yakup Kılıç Spor Salonu'nda oynanacak.