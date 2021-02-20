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Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi: Elazığ Belediyesi Voleybol: 3 - Mezopotamya: 0

0 yendi.


Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 8. Grup'un 13. haftasında oynanması gereken ancak olumsuz hava şartlarından dolayı ertelenen Elazığ Belediyesi Voleybol-Mezopotamya karşılaşması bugün oynandı. Yakup Kılıç Spor Salonu'ndaki erteleme maçını Elazığ ekibi rahat bir oyunla 3-0 kazandı.


Baştan sona etkili olan Elazığ Belediyesi Voleybol 1. seti 25-11, 2. seti 25-7 ve 3. seti 25-14 alarak parkeden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. 14. Galibiyetini alan ve namağlup unvanını sürdüren Elazığ ekibi, önümüzdeki hafta liderlik yarışındaki en yakın rakibi Van Büyükşehir Belediyesi Gençlikspor'la karşı karşıya gelecek.

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