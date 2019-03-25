Türkiye şampiyonu takıma, Elazığ TSO'dan destek

Okul Sporları Genç Erkekler Futbol Liginde Türkiye Şampiyonu olan Kaya Karakaya Spor Lisesi takımı, Elazığ TSO'yu ziyaret ederek Meclis Başkanı Ahmet Yaşa ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Elazığ TSO'nun takıma verdiği 20 bin TL destek nedeniyle okul müdürü Levent Sancar, Meclis Başkanı Ahmet Yaşar'a plaket verdi. Plaket nedeniyle teşekkür eden Yaşar, "Biz bu desteği lütuf olarak değil, kendimize görev olarak addettik" dedi.

Şampiyonları ağırladıklarını belirten Elazığ TSO Meclis Başkanı Ahmet Yaşar, “Okulumuzu 5 Nisan'da Türkiye Şampiyonu olarak Belgrad'a göndereceğiz bizi ziyaret ettiler teşekkürlerini ilettiler. Bizde elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık. İnşallah amacına ulaşır. Takım gerçekten Türkiye'de çok ciddi bir başarı elde etti. Şehrin beklemediği bir başarı elde etti. Bunu elde ettikten sonra da şehirde daha büyük bir beklenti oluştu. Biz onlara güveniyoruz her koşul da yanlarında olduğumuzu biliyorlar ve buna artık inanıyorlar. İnşallah takımımız oradan çok güzel başarılarla dönecektir. Hem sportif olarak hem de ahlaki olarak, hem Türkiye'ye hem de dünyaya örnek bir takım gönderiyoruz. Onlarda bizi en iyi şekilde temsil edip geri dönecekler” dedi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrand'da dünya kupasına gideceklerini ifade eden Kaya Karakaya Spor Lisesi Müdürü Levent Sancar ise, “Bu başarı artık spor lisesinin değil Elazığ'ın bir başarısıdır dedik. Bu anlamda da Elazığ'ın bu başarısını siyasilerimiz, bürokratlarımız ve ticaret ve sanayi ile ilgilenen büyüklerimiz ile paylaştık onlarda bize sahip çıktılar”ifadelerini kullandı.