Türkiye'nin en genç başkanları Elazığ ve Niğde'den

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Türkiye'nin en genç il belediye başkanları 39 yaşında seçimi kazanan Elazığ'dan Şahin Şerifoğulları, Niğde'den ise Emrah Özdemir oldu. Aynı yaştaki genç başkanlardan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nun kendi özel otomobilini makam aracı yaptığı öğrenildi.

Türkiye 31 Mart 2019 tarihinde kentlerde yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Seçimlerin üzerinden 10 gün geçmesiyle birlikte şuana kadar 71 il belediye başkan mazbatasını alarak görevine başladı. İstanbul, Adana, Kahramanmaraş, Manisa, Diyarbakır, Mardin, Siirt,Van, Hakkari ve Uşak'ta ise devam eden süreç nedeniyle henüz il belediye başkanları mazbata almadığı için görev başı yapmadı. Seçilen il belediye başkanları içerisinde en gençler arasında ilk sırayı AK Parti'den 39 yaşıyla Elazığ'dan Şahin Şerifoğulları ile Niğde'den Emrah Özdemir aldı. Türkiye'nin en genç il belediye başkanı olan isimlerden Şahin Şerifoğulları, makam aracı olarak kendi otomobilini kullanmaya başlarken, başkan yardımcıları ve birim müdürleri için havuz sistemi kurdurtup mesai ve görev gereği araçların kullanılması sistemini getirdi.

İHA Muhabirine açıklamada bulunan ve 31 Mart akşamında Elazığ halkının teveccüh göstererek kendisini Şehrül Emin makamına getirdiğini belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Bu konuda şehrimizin ve hemşerilerimizin tamamına şükranlarımızı arzu ediyoruz. Bizler çalışma sürecinde de aynı şeyleri söylüyorduk nasip olursa bu şehri adaletli, dürüst, şeffaf bir şekilde yöneteceğiz. Seçildikten sonra bize oy vermiş vermemiş ayrımı yapmadan şehrin tamamına eşit ve adaletli şekilde hizmet edebilmek için gayretli bir şekilde çalışacağız. Bu noktada artık mazbatamızı aldık. Görev değişikliği yapıldı. Bugün itibari ile çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık”dedi.

“Genç olmamız büyük bir avantaj”

En genç 2 başkandan birisi olduğuna değinen Şerifoğulları, "Biri Niğde Belediye Başkanı onunla aynı yaştayız. Tabi genç olmamız bizim için büyük bir imkan ve avantaj. Gençliğimizin bize vermiş olduğu heyecanı ve enerjiyi Elazığımıza hemşehrilerimize hizmet etme noktasında gayretli bir şekilde çalışacağız. Elazığımızı her noktada her alanda öncü yapabilmek ve her alanda daha müreffeh ve yaşanabilir bir kent haline getirebilmek için çalışmalarımızı gayretli bir şekilde yapacağız” ifadelerini kullandı.

"Gelir gelmez ilk talimatımız..."

Seçim sürecinde makam aracı kullanmayacağı vaadi verdiğine de değinin Şerifoğulları, ”Biz seçildiğimiz takdirde makam aracını kullanmayacağımızı kendi aracımızı kullanacağımızı vaat etmiştik. Gelir gelmez ilk talimatımız şahsım, başkan yardımcıları ve birim müdürleri makam aracı kullanmayacak herkes kendi aracı ile işe gidip gelecek oldu. Sadece gün içerisindeki çalışmalarda ve faaliyetlerde belediyenin araçlarını kullanacak. Bunun ilk uygulamasını biz yaptık. Makam aracı olarak kendi aracımız olarak kullanıyoruz. Bütün başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin araçlarını da sahaya çekerek ihtiyaç dahilinde kullanıp mesai saatleri dışında kullanılmaması noktasında talimatımızı verdik. Şuanda da uygulanıyor. İnşallah şehrimiz için hayırlı olur” diyerek sözlerini tamamladı.

Özdemir: "Hem büyük bir onur, hem büyük bir sorumluluk"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gençlere güvendiği için teşekkür eden 39 yaşındaki Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise, "İl Başkanlığı yaptığım zamanda da en genç il başkanlarından bir tanesiydim. Bugün de en genç belediye başkanı olmak benim için hem onur hem de büyük bir sorumluluk. Cumhurbaşkanımızın güveni hemde insanlarımıza karşı bize verdikleri yetkiyi ve bu sorumluluğu yerine getiririz inşallah. Bunun tabi ayrı bir heyecanı da var. Vakit çok hızlı geçiyor. Önümüzde 5 yıl var ben her gün bir gün bitti diye düşünüyorum. Hizmet etmek için çaba ve gayret sarf ediyoruz. Hızlı bir şekilde memleketimize eser ve iz bırakacak hizmetler için çalışacağız" şeklinde konuştu.

Genç başkan olmanın sadece lafta kalmaması gerektiğine de değinen Özmedir, "Gençliğin verdiği aktiflikle çalışmak gerekiyor. Hem de farkımızı göstermemiz gerekiyor. Niğde'de 28 bine yakın üniversite öğrencisi var. Hem öğrencimize hem Niğdelilerimiz için daha yaşanabilir bir şehir. Gençlerimizi dışarıya gönderen değil göç alan bir şehir olması için çalışacağız ve büyükşehir Niğde'nin temellerini atacağız" diyerek düşüncelerini aktardı.