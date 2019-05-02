Türkiye'nin en yaşlı ilçesi Ağın, "Sakin Şehir" olma yolunda

Yüzde 17'lik oranla Türkiye'nin en yaşlı nüfusuna sahip Elazığ'ın Ağın ilçesi için Cittaslow (Sakin Şehir) başvuru yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ağın, 65 yaş ve üzerindekilerin toplam nüfusuna oranıyla, ülke genelinde "en yaşlı ilçe" sıralamasında en başta yer alıyor. Gençlerin eğitim ve istihdam nedeniyle ayrıldığı ilçe, tarihi yerleri, doğal güzellikleri ve sakinliği ile dikkat çekiyor. 2 bin 781 nüfusa sahip olan ve yüzde 17'si 65 yaş ve üzerinde oluşan Ağın şimdi 'Sakin Şehir' yolunda başvurusunu yaptı. Kriterleri tamamladıklarını belirten ilçe Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, Sakin Şehir için başvuruyu gerçekleştirdiklerini aktardı.

Sakin Şehir statüsüne girilmesi için Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın projeyi başlattığını anımsatan Kaymakam Fatih Cıdıroğlu, “Kaymakamlığımızdan Tarım Müdürümüzü görevlendirdik. İlçe belediye başkanımızla beraber İzmir Seferihisar'da başvuru yapıldı. Sakin şehir olarak Türkiye'de 20'nin altında ilçe var. Bizde sonuçlanmasını bekliyoruz. Ben geldiğimde bir çok kriter vardı. Arkadaşlarımızla birlikte birkaç ay içerisinde çoğunu yerine getirdik. Bugün itibari ile başvurumuzu yaptık. İyi bir netice bekliyoruz. Sonuçların olumlu olacağını düşünüyoruz. Ağın gerçekten her yönü ile sakin diyebiliriz. Son TÜİK verilerine göre nüfusu yüzde 17'sinin 65 yaş ve üzeri yaşlı nüfusa sahip" dedi.

“Yazın nüfus 10 katına çıkıyor”

Nüfusa oranla en yaşlı ilçe olduklarını anımsatan Kaymakam Cıdıroğlu, “Yaşlılarımız burayı özellikle tercih ediyor. Ağın 1974 yılında baraj gelmesiyle birlikte verimli toprakları suyun altında kalmış. Onun için de mecburen İstanbul, Ankara ve İzmir'e o dönemin gençleri göç etmiş. Burada kalanlarda çareyi okumakta bulmuş ve o yönde de okuma yazma oranımız yüksek. Profesörler, doktorlar ve yargıtay üyeleri olsun hukuk ve bürokrasi alanında iyi yerlere gelmişler. Onların emekliliğinde de buraya yerleşerek ilçemizde yaşlı nüfus artmış. Normalde tabela nüfusumuz 2 bin 500'ün üzerinde ama yazın bu 10 katına çıkıyor. Okulların kapanmasıyla birlikte ilçeye dışarıdan memleket hasreti ile geliyorlar. Çok güzel oluyor” diye konuştu.

"Kavga olmaz, huzur kentidir"

İlçenin Doğu Anadolu Bölgesinin ve Elazığ ilinin en sakin ilçesi olduğunu ifade eden 72 yaşındaki 2 çocuk sahibi Hasan Ergün Yılmaz ise, “Burada yaşayanlar hep zincirleme birbirleriyle akrabadır. Burada kavga olmaz. Bir huzur kentidir. Herkes birbirleriyle otururlar. Gençler ilçemizin okuma oranı yüksek olduğundan dolayı memur olmuştur. Her meslekten insan vardır. Onun için genç nüfus azdır. Genellikle emekli kesim oturur” ifadelerini kullandı.

Yüzde 90 okuma oranına sahip olduklarını dile getiren 66 yaşındaki Recai Sarıkaya da, “İş sahası olmadığından gençler gidiyor. Burası emekli kesim. Elazığ'ın en sakin ilçesi burasıdır. Yazın kalabalık oluyor. Kışın da yaşlılar ve memurdan başka kimse kalmıyor” diyerek ilçenin durumunu özetledi.