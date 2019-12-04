Tutaş: “Çıkışımızı devam ettireceğiz”

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Elazığ Belediyespor'da Sportif Direktör Alaattin Tutaş, takımın son durumu hakkında açıklamada bulundu. Üst üste aldığı iki farklı galibiyetle ateş hattından kurtulan Kırmızı - Lacivertli ekip, ligin 16. haftasında oynayacağı Esenler Erokspor maçında da galibiyet hedefliyor. Hazırlıklarını Sportif Direktör Tutaş yönetiminde devam ettiren Kırmızı - Lacivertliler'de, sarı kart cezalısı Can Morgül haricinde eksik ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

Maça galibiyet parolasıyla hazırlandıklarını belirten Sportif Direktör Alaattin Tutaş, “Şanssız sonuçlarla sezona başladık. Ancak önce Fatsa Belediyespor, sonra da Kemerspor 2003 karşısında aldığımız farklı galibiyetler gerçek gücümüzü göstermemize vesile oldu. Takım sezon başından bu yana eksik olan özgüvene yeniden kavuştu. İnşallah Esenler Erokspor karşısında alacağımız galibiyetle yükselişimizi devam ettireceğiz” diye konuştu.