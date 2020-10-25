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TVF 2. Lig: Elazığ Aksaray Gençlik: 1 - Kahramanmaraş Atcı Gençlik: 3

Türkiye Voleybol 2.

Lig 4. Grup'un 1. Haftası'nda Elazığ Aksaray Gençlik, evinde karşılaştığı Kahramanmaraş Atcı Gençlik'e 3-1 mağlup oldu.


Lig 4. Grup'un 1. haftasında Elazığ Aksaray Gençlik, evinde Kahramanmaraş Atcı Gençlik ile karşılaştı. Yakup Kılıç Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan konuk takım 1. seti 25-19 kazandı. 2. sette de disiplinden kopmayan Kahramanmaraş ekibi bu seti de 25-16 kazandı. Elazığ ekibi 3. seti 25-22 kazanarak durumu 2-1'e getirdi. 4. set nefesleri keserken kıl payı farkla seti 25-23 alan Kahramanmaraş Atcı Gençlik salondan 3-1 galip ayrıldı.

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