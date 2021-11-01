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TVF 2. Lig: Elazığ Aksaray Gençlik: 3 - Erzincan Yurdum Gençlik: 0

Sezona kötü bir başlangıç yapan Elazığ Aksaray Gençlikspor, ilk galibiyetini evinde Erzincan Yurdum Gençlikspor’a karşı 3-0’lık skorla elde etti.

Sezona kötü bir başlangıç yapan Elazığ Aksaray Gençlikspor, ilk galibiyetini evinde Erzincan Yurdum Gençlikspor'a karşı 3-0'lık skorla elde etti.


Türkiye Voleybol Erkekler 2. Ligi'nde mücadele eden Elazığ Aksaray Gençlik, ilk galibiyetine 3. hafta sonunda ulaştı. Sezona 2'de 0 yaparak başlayan Elazığ ekibi 3. hafta maçında evinde karşılaştığı Erzincan ekibini set vermeden mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. 8 takımın mücadele ettiği Erkekler Voleybol 2. Lig 7. Grubun 3. haftasında Yakup Kılıç Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Elazığ Aksaray Gençlik, Erzincan Yurdum Gençlik'i 1. sette 25-20, 2. sette 25-22 ve 3. sette 25-23'lük skorlarla 3-0 mağlup ederek ilk 3 puanını aldı.


Aksaray Gençlik, önümüzdeki haftayı Bağlar Belediye ligden çekildiği için maç yapmadan bay olarak geçecek.

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