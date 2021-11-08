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TVF 2. Lig: Elazığ Belediyesi EBUAŞ Elazığ Voleybol: 3 - Yeni Mardin: 0

Türkiye Kadınlar Voleybol 2.

Ligi'nde Elazığ Belediyesi EBUAŞ Elazığ Voleybol, evinde karşılaştığı Yeni Mardin'i 3-0 yenerek sezona iyi bir başlangıç yaptı.


Elazığ Belediyesi EBUAŞ Elazığ Voleybol, 15. Grup'un ikinci haftasında konuk ettiği Yeni Mardin takımını 3-0 yenerek sezona güzel bir başlangıç yaptı. Sezonun ilk haftasını bay olarak geçen Mavi-Beyazlılar, ilk maçında ilk galibiyetine ulaşmış oldu. Yakup Kılıç Spor Salonu'nda oynanan maçta Elazığ ekibine galibiyeti getiren setler; 25-3, 25-5 ve 25-6 şeklinde sonuçlandı. Elazığ Belediyesi EBUAŞ Elazığ Voleybol, sezonun 3. haftasında Lice Gençlik'e konuk olacak.

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