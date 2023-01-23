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TVF 2. Lig: Elazığ Belediyesi Voleybol: 3 - Sivas Özel İdare Voleybol: 1

Türkiye Kadınlar Voleybol 2.

Lig 15. Grup 15. haftasında Elazığ Belediyesi Voleybol, evinde karşılaştığı maçta Sivas Özel İdare Voleybol'u 3-1 mağlup etti.


Lig 15. Grup'ta 15. hafta maçlarının heyecanı yaşandı. Elazığ Yakup Kılıç Spor Salonu'nda oynanan maçta Sivas Özel İdare Voleybol'u ağırlayan Elazığ Belediyesi Voleybol, rakibi karşısında ilk seti 25-20 aldı. İkinci seti Sivas takımı 25-19 alarak durumu 1-1'e getirdi. Sonraki setlerde farka koşan Elazığ Belediyesi Voleybol, 3. seti 25-14, 4. seti de 25-20 alarak parkeden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Mavi-beyazlılar, Lice Gençlikspor'un ligden çekilmesinden dolayı önümüzdeki haftayı maç yapmadan bay olarak geçecek.

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