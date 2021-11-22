İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

TVF 2. Lig: Yeni Solhanspor: 0 - Aksaray Gençlik: 3

Elazığ Aksaray Gençlik, TVF 2.

Lig 7. Grubun 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Yeni Solhanspor'u 3-0 mağlup etti.


Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig 7. Grubun 6. haftasında Aksaray Gençlikspor, Yeni Bingöl ekibi Solhanspor'la deplasmanda karşılaştı. Yeni Solhan Spor Salonunda oynanan maçta baştan sona etkili olan Elazığ ekibi 25-11, 25-18 ve 25-20'lik setlerle galibiyete uzanmasını bildi.


Puanını 6'ya yükselten ve grubunda 5. sıraya yerleşen sarı-siyahlılar, gelecek haftayı fikstür gereği bay olarak geçecek.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.