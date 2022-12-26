TVF Kadınlar 2. Lig: Ada Koleji Zeugma: 1 - Elazığ Belediyesi Voleybol: 3

sıraya çıktı.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grup 12. haftasında Elazığ Belediyesi Voleybol, Ada Koleji Zeugma ile deplasmanda karşılaştı. Talat Özkarslı Spor Salonu'nda oynanan maçta 1. set Elazığ ekibinin 25-16'lık galibiyetiyle sona erdi. İkinci sette de hata yapmayan mavi-beyazlılar, bu seti de 25-19 alarak durumu 2-0 yaptı. Üçüncü seti 25-21 alan Gaziantep ekibi durumu 2-1 yaptı. Mücadelenin 4. setinde hata yapmayan Elazığ Belediyesi Voleybol, seti 25-18 ve maçı 3-1 kazandı.

Puanını 17'ye yükselterek grupta 3.'lüğe yerleşen Elazığ ekibi, 13. haftada Rasus Kimya Hatay Voleybolu ağırlayacak.