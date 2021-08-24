U-16 Basketbol Yaz Ligi'nde şampiyon EBUAŞ

Altyapı yaş gruplarının bir sezonu aşkın süredir maç yapamamış olması sebebiyle yeni sezon öncesi basketbol alışkanlıklarının tekrar kazandırılması ve 2021-2022 sezonu normal yerel lig müsabakaları öncesi altyapıdan basketbola dönüş kapsamında düzenlenen Yaz Ligi karşılaşmaları sonucunda Elazığ Belediyesi Ulaşım Spor Kulübü U-16 Basketbol Takımı şampiyon oldu.

Elazığ Yakup Kılıç Spor Salonu'nun ev sahipliğinde 19-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen turnuvada ilk iki maçta sahadan galibiyetle ayrılan EBUAŞ Spor, üçüncü ve son maçında Elazığ Gençlikspor ile karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen maçta rakibini 53-48 mağlup eden EBUAŞ Spor, 3'te 3 yaparak şampiyonluğa ulaştı.

Oynanan karşılaşma sonrası düzenlenen törenle şampiyon EBUAŞ Spor kupasını aldı. Kupa törenine Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Alattin Özdemir katıldı. Yapılan konuşmaların ardından şampiyonluk kupasını Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Alaattin Özdemir'in elinden alan şampiyon sporcular şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.