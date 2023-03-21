U15'te Elazığ Şampiyonu İl Özel İdarespor

U15 Ligi final maçında EBUAŞ'ı 4-0 mağlup eden Elazığ İl Özel İdare, il şampiyonluğuna ulaştı.

Elazığ Amatör Küme U15 Ligi'nde şampiyonluğa İl Özel İdarespor ulaştı. 8 takımın katılımıyla 2 grupta oynanan müsabakalar sonucunda A Grubu'nda EBUAŞ Spor lider olarak finale yükselirken, B Grubu'nda ise İl Özel İdarespor finale yükseldi. Gençlik Merkezi Saha'da oynanan final müsabakasında İl Özel İdare, EBUAŞ'ı 4-0 mağlup ederek il şampiyonu oldu. Bordo-beyazlı ekip, tarihi önümüzdeki günlerde açıklanacak olan Türkiye Finalleri'nde Elazığ'ı temsil edecek.