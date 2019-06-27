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Ücretsiz Yaz Spor Kursları bin 475 çocuğun katılımıyla başladı

Elazığ Belediyesi’nin açtığı ücretsiz yaz spor kursları bin 475 çocuğun katılımıyla başladı.

Elazığ Belediyesi'nin açtığı ücretsiz yaz spor kursları bin 475 çocuğun katılımıyla başladı.


Elazığ Belediyesi, yaz tatilinin başlamasının ardından çocukların gelişimine katkı sağlamak, çocukları spora yönlendirmek amacıyla açtığı yüzme, basketbol ve futbol branşlarındaki yaz spor kurslarına start verdi. İki ay sürecek yaz spor kurslarında Elazığ Belediyesi tarafından çocuklara forma hediye edildi.32 eğitmenin görev aldığı kurslara bin 475 çocuk katıldı. Çocukların heyecanına aileleri de ortak oldu.


Kursların ücretsiz olmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirten aileler, açılan spor okullarının çocuklarının geleceğine katkı sağladığının altını aktardı.


Yaz spor kurslarına gösterilen ilgiden mutlu olduklarını belirten Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Özden Özen,"Bin 475 çocuğun katılımıyla yüzme, basketbol ve futbol branşlarındaki yaz spor kurslarını başlattık. Kurs süresince 32 eğitmen ile çocuklarımızın sportif gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Elazığ Belediyesi olarak çocuklarımızın en ideal şekilde geleceğe hazırlanmaları, en kıymetli idealimizdir. Bu hedef doğrultusunda açtığımız yaz spor okullarına katılan çocuklarımız uzman eğitmenler eşliğinde sportif faaliyetlere katılarak, yaz tatillerini kaliteli biçimde geçirecekler” dedi.

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