Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması ödülleri Elazığ da sahiplerini buldu

Türkiye genelinde düzenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nın bu yılki konusu, salgın sürecinde önemi daha iyi anlaşılan ‘Sağlıklı Yaşam' oldu. Yarışma, İlkokul, ortaokul ve lise düzeyi olmak üzere üç ayrı kategorideki iki aşamalı şeklinde ve online ortamda gerçekleştirildi. İlk aşaması 25-26 Nisan, ikinci aşaması 4 Temmuz'da gerçekleştirilen sınavın sonuçları 14 Temmuz'da açıklandı. Ödül töreni, dereceye giren yarışmacıların ve diğer katılımcıların sağlığı ön planda tutularak 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü pandemi kurallarına uyarak gerçekleştirildi.

Yarışma hakkında bilgi veren Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması Elazığ Eğitim ve Çevre Başkanı Osman Gür, 'Hayattaki en kıymetli ödülün, sevdiklerimizle birlikte sağlıkla yaşamak olduğunu salgın sürecinde çok daha iyi anladık ve kavradık. Bir başka kıymetli ödül ise hayatımıza değer katan doğru bilgiye sahip olmak. Ufka Yolculuk hikayesinin temeli de bu düşünce üzerine kuruludur. Bizimle bu düşünceyi paylaşan, dokuz yıldır bu yolculukta bizimle birlikte olan, bizimle ufka doğru yolculuk yapan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması İl Koordinatörü Sacit Türkel ise, “Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da salgının olumsuz etkilerine rağmen yarışmamızı başarıyla tamamlamak için yoğun gayret sarf ettik. Değişen şartlara hızla uyum sağlamak için bütün ekip arkadaşlarımızla seferber olduk. Doğru kaynaktan faydalı bilgileri sizlere ulaştırmış olmak da bizim ödülümüz oldu. Yarışmamıza ilgi gösteren, katılan ve ödül kazanan tüm yarışmacılarımızı gayretlerinden dolayı tebrik ediyoruz, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Elazığ' da ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.