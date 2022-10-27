Uganda Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri Elazığ'da

Uganda Cumhuriyeti hükümeti devlet büyükleri, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın vizyon projeleri arasında yer alan Coğrafi Bilgi Sistemleri Projesi hakkında bilgi almak üzere Elazığ'a geldi.

Elazığ Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından ağırlanan Uganda Cumhuriyeti Altyapı Geliştirme Müdürlüğü Şehir Fiziksel Planlama Uzmanı Kayom Wilson, Uganda Cumhuriyeti Maliye Planlama ve Ekonomik Kalkınma Bakanlığı Kıdemli Ekonomisti Moses Ssanko, Uganda Cumhuriyeti Ulusal Planlama Otoritesi Kentsel Geliştirme Komisyon Üyesi George Wiliam Bwanga ve Uganda Kentsel Yönetimler Derneği Genel Sekreteri Alfert Ogwang Ogwang ilk olarak Elazığ Belediyesi'ni ziyaret etti. Elazığ Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğünde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Ugandalı heyet daha sonra Elazığ Belediyesi Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezine geçerek Coğrafi Bilgi Sistemleri projesi ile ilgili sunumu dinledi.

Rüstempaşa Mahallesi ve Asri Mezarlıkta saha çalışmalarını yerinde inceleyen heyet daha sonra Harput'ta Elazığ Belediyesi tarafından yapılan ve yapımı devam eden projeler başta olmak üzere Harput'un tarihi yerlerini gezdi. Uganda heyeti, son olarak Harput Musiki Müzesi'nde Kürsübaşı programına katılarak doyasıya eğlendi.

"Elazığ'ı rol model almaları onur ve gurur verici bir olay"

Elazığ Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Murat Ergen, Elazığ Belediyesinin çok kıymetli konuklarının olduğunu belirterek, “Aziz şehrimiz Elazığ'a Uganda Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri geldiler. Elazığ Belediyesi, bilindiği üzere yaklaşık 1 yıldır Akıllı Kent Uygulamaları üzerinde ciddi bir çalışma yapıyor. Yapılan bu çalışma ile şehrimizin daha yaşanılabilir daha müreffeh bir şehir olmasını insanların daha kolay bilgilere ulaşabilmesini hedefliyoruz. Bu minvalde Uganda Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri şehrimize gelerek Elazığ'da yaptığımız Akıllı Kent Uygulamaları hakkında bilgi almak ve kendi ülkelerinde uygulamak için bir ziyaret gerçekleştirdiler. Afrika ülkesi olan Uganda Cumhuriyetinin burada Elazığ'ı rol model alarak kendi bünyesinde bu tür çalışmaları yapmak istemesi Elazığ'ımız için onur ve gurur verici bir olay. Bu minvalde de bizler şehrimize bu hizmetleri kazandıran, bu yolu açan ve bu yolu destekleyen Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'na teşekkür ediyorum. Uganda'dan ziyaretimize gelen konuklarımıza da hoş geldiniz diyorum” diye konuştu.

Uganda heyetinden Başkan Şerifoğulları'na tebrik

Uganda Cumhuriyeti Altyapı Geliştirme Müdürlüğü Şehir Fiziksel Planlama Uzmanı Kayom Wilson ise Elazığ Belediyesini örnek belediye seçtiklerini ifade ederek, “Bizleri Elazığ'a davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Uganda Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bir delegasyonu olarak burada bulunmaktayız. Çevre ve Şehircilik Bakanımızın da burada bulunması gerekiyordu fakat bir sebepten dolayı burada olamadı. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nı böyle güzel bir proje yaptıkları için tebrik ediyorum. Burada aldığımız bilgilerle aynı projeyi Uganda'da da yapmayı planlıyoruz. Ayrıca hem Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına hem de Uganda Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına Türkiye ile rahat gidiş-geliş sağlamamıza izin verdiği için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.