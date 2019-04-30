Ukrayna'da, Türk kuaförleri 3 kategorinin en iyisi seçildi

Ukrayna'da düzenlenen saç yarışmasında Türkiye ekibi Eurocup, 3 kategorinin en iyisi seçilerek ödül aldı.

Dünya Kuaförler Federasyonu tarafından organize edilen Cristal Angel Uluslararası Saç Yarışmasının 17'incisi Ukrayna'nın Kiev şehrinde gerçekleşti. Yarışmaya 17 ülkeden 200 kuaför katıldı. 30 kişiyle katılan Eurocup Türkiye ekibi yarışmaya damga vurdu. Aralarında Elazığlı kuaför Erkan Engin'in de yer aldığı ekip, en iyi koreografi, saç ve tasarım ödülünü aldı. Kendileri ve Türkiye adına gururlu olduklarını dile getiren Kuaför Erkan Engin, amaçlarının birinci olmak değil, yeni bir şeyler öğrenmek olduğunu aktardı.

Eurocup ekibi olarak Ukrayna'da düzenlenen saç yarışmasına gittiklerini belirten Kuaför Erkan Engin, “Güzel sonuçlar aldık. En iyi koreografi, kostüm ve saç olarak 3 dalda ödül aldık. Bu Türkiye ve bizim için gururdur. Birçok arkadaşımız geldi ve ben Elazığ'dan katıldım. Biz burada nasıl sonuç alırız diye düşünmeden gittik. Birinci olmak için değil, yeni şeyler öğrenmek ve Türkiye'ye yeni şeyler getirmek için gittik. Çok şükür hem öğrendik hemde gördük. Meslektaşlarımıza daha öncü olmak açısından orada gördüklerimizi burada uygulayacağız” dedi.

En iyisi seçildiklerini ve Türkiye olarak gururlandıklarını aktaran Engin, “Bizlere destek veren Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan'a çok teşekkür ederiz. Manevi olarak deste verdiler. Bu hem Elazığ'ımız hem de Türkiye için gurur. İnşallah bende sonra da Elazığlı meslektaşlarımızın böyle kulvarlarda sahne alacağını düşünüyorum. Biz bir öncülük yaptık onlar daha iyilerini yapacaklar” diye konuştu.