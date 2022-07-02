İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Umursamaz sürücünün trafikteki tehlikeli yolculuğu

Elazığ’da otomobilinin bagajına yüklenen dolap, trafikte seyir halindeyken yola düştü.

Elazığ'da otomobilinin bagajına yüklenen dolap, trafikte seyir halindeyken yola düştü. Dolabı yükleyerek yoluna devam eden umursamaz sürücü trafiğe tekrar tehlikeye attı.


Olay, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Beyzade Efendi Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 DU 803 plakalı otomobil seyir halindeyken bagajına yüklenen dolap biranda yolun ortasına düştü. Hemen arkasındaki sürücü ise araçla mesafesini korumasından dolayı kaza yapmaktan kurtuldu. Durumu fark etmeyen dalgın sürücü, vatandaşların bağırması üzerine bir süre sonra durdu ve geri geldi. O sırada olayı gören bir vatandaş ise dolabı yol ortasından çekerek yolu trafiğe açtı. Dolabı aracın bagajına tekrar yükleyen sürücü yoluna kaldığı yerden devam etti. O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.


Trafiği tehlikeye atan sürücünün umursamazlığı pes dedirtti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.