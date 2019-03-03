UNESCO listesindeki "Kürsübaşı" arttık yurtta

Elazığ'da bir yurtta UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde de yer alan "Kürsübaşı" için özel oda hazırlandı, ilk misafirleri de 7 ülkeden yabancı uyruklu öğrenciler ile şehit ve gazi yakınları oldu.

Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Elazığ Ömer Bilginoğlu Yurt Müdürlüğünde öğrencilerin kullanımına sunulmak üzere UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde de yer alan Kürsübaşı odası hazırlandı. Elazığ'ın yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden gelen ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen üniversite öğrencilerinin de tanıması adına özel olarak oluşturulan Kürsübaşı Odası'na, Bakan Yardımcısı Sinan Aksu'nun adı verildi. Kürsübaşı Odası'nda ilk dinleti Gana, Pakistan, Mısır, Suriye, Somali, Irak, Nijerya ile Türkiye'den şehit ve gazi yakını üniversite öğrencilerin katılımı ile yapıldı. Harput Musikisinden birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği Kürsübaşı programında öğrenciler, bir yandan eğlenirken diğer yandan da çiğköfte yedi.

Öte yandan hazırlanan odada Kürsübaşı geleneğin de yer alan küskünlerin barıştırılması ve sorunları bulunanlara çözüm aranması gibi çalışmalar da yapılacağı belirtildi.

"Yurtta olması Türkiye'de bir ilk"

Türkiye'de bir ilk olan uygulamayı yurtta hayata geçirildiğini ifade eden Yurt Müdürü Kayahan Topal, Kürsübaşı'nın tarihinin 4 bin yıl öncesine dayandığını belirtti. Elazığ'da ve önceki yerleşim yeri Harput'ta Kürsübaşı'nın son derece önem arz ettiğini vurgulayan Topal, "UNESCO Dünya Kültür Listesi'nde yer alan Kürsübaşı etkinliklerini maalesef dünyaya tanıtamadık. Biz de Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu'nun ciddi destekleri ve gayretleri ile Türkiye'nin 80 farklı şehirlerinden gelen öğrencilerin belirli periyotlar halinde Kürsübaşı'nı anlatmak, Kürsübaşı'nı yaşatmak için böyle bir çalışma yapıp, bir araya getirdik" dedi.

Kürsübaşı sadece müzik eğlence programı olmadığını belirten Topal, "Kürsübaşı insanların kırgınlıklarının son bulduğu durumu iyi olmayan kişilere paranın toplandığı bir halk meclisidir. Burada mahallenin sorunları konuşulur çözümler aranırdı. Bizlerde bu güzel uygulamayı üniversiteli öğrencilere anlatmak ve yaşatmak için Kürsübaşı odamızı gençlerimizin hizmetine sunduk" ifadelerini kullandı.

Yabancı öğrenciler, Kürsübaşı'nı sevdi

Bu gece çok güzel bir gün geçirdiğinin altını çizen Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği öğrencisi Pakistanlı Majid Ur Rahman Yusuf Zai, “Bu gece yapılan etkinlik çok güzel oldu, çiğköftede çok güzel oldu. Pakistan'a gidince aileme ve çevremdekilere anlatacağım" diyerek düşüncelerini aktardı.

Çok eğlendiğini belirten Ganalı öğrenci Eyyuba Abdulkerim, Gana'da ailesi ve çevredekilerine Kürsübaşı geleneğini aktaracağını dile getirdi.

Kendileri için farklı bir etkinlik olduğuna değinin Suriyeli öğrenci Ali Abdullah da etkinlik sayesinde yeni yeni arkadaşlarla da tanıştığını kaydetti.