Üniversite öğrencileri Elazığ şivesi ile karşılandı

Eğitim öğretimleri için uzun bir aradan sonra Elazığ'a gelen üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Elazığ şivesi ile ‘Sevgili öğrenciler gadanalam hoş geldiniz. Sevgili öğrenciler sizi çok ösgedik' yazılı pankartlarla karşılandı. Yurtlara kayıt yaptıran öğrencilere orcik, badem şekeri ve Ağın leblebisi ikram edildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Fırat Üniversitesi'nde de pandemiden dolayı dersler uzun süredir uzaktan eğitim modeliyle yapılıyordu. YÖK'ün yüz yüze eğitim kararanın ardından öğrenciler Elazığ'a gelmeye başladı. Kente gelen öğrenciler, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Sevgili öğrenciler gadanalam hoşgeldiniz', 'Sevgili öğrenciler sizi çok ösgedik' şeklindeki Elazığ şivesi ile yazılmış pankartlarla karşılandı. Yurtlara kayıt yaptıran öğrencilere de orcik, badem şekeri ve Ağın leblebisi ikram edildi.

Radyo televizyon sinema bölümü öğrencisi olduğunu belirten İbrahim Aral, “Elazığ'a yeni geldim, yurda daha yerleşemedim. Pankartları gördüm, kendi öz şivelerine değer vermeleri gerçekten çok güzel bir duygu. Gönül isterdi ki çevre illerde de bunları görebilelim. En azından bilmediğimiz kelimeleri öğrenmiş olduk. Pankartları ilk görünce bir garipsedim. Çünkü anlamını bilmediğim şeylerdi. Ama sağ olsunlar Elazığlılar bana bu kelimenin anlamını söyledikten sonra daha bir hoş oldu. İyi hissettirdi” diye konuştu.

Fırat Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Serdar Sayar ise, “Ben bir haftadır Elazığ'dayım fakat bugün sabah pankartları gördüm. Çok hoşumuza gitti. Espritüel, Elazığ'ın güzel yönlerini anlatan, kendi diliyle öğrencileri karşılayan çok güzel bir şey olmuş. Farklı şehirlerden arkadaşlarımız da gördü. Onlar da başta bir tuhaf karşıladılar. Sonradan onların da hoşlarına gitti. Sorguladılar, ne olduğunu anlamak istediler. Bizde Elazığ'ın kendi ağzı olduğunu anlattığımızda çok çok mutlu oldular. Elazığ halkının öğrencileri bu kadar benimsemesi çok hoşlarına gitti” dedi.

Öte yandan Elazığ'da 7 yurdun 9 bin 97 kapasitesiyle öğrencilerini beklediğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, yurtların hazır olduğunu söyledi.