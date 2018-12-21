Üniversite öğrencileri mahkum kadın ve çocuklarının yüzlerini güldürdü

Elazığ'da yurtta kalan üniversite öğrencileri cezaevinde bulunan anne ve çocuklarının yüzlerini güldürdü.

Elazığ Kredi ve Yurtlar Kurumu ve Adalet Bakanlığı tarafından Kadın Kapalı Cezaevinde etkinlik düzenlendi. Etkinlikte “KYK Gönüllüler Kulübü” tespit ettikleri 13 kadın mahkumları ziyaret etti. Ziyarette anne ve çocuklara kırtasiye ürünleri, kıyafet ve oyuncak yardımında bulundu. Etkinliğin devamında ise Devlet Klasik Türk Müziği korosu tarafından mahkumlara konser verildi. Harput Musikisi'nden eserlerin icra edildiği konser etkinliğinde cezaevinde kalan kadın mahkumlar ve çocuklar farklı bir gün geçirerek doyasıya eğlendi.

Hangi sebeple olursa olsun kader mahkumlarının bir an önce özgürlüklerine kavuşması temennisinde bulunan KYK İl Müdürü Suphi Döner, “Öncelikle bizi buradakilerle buluşturmaya vesile olan Elazığ KYK'da 8 bin öğrenci adına yola çıkarak gönüllüler kulübü oluşturan genç kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Elazığ dahil olmak üzere 81 ilden gelen öğrenciler yurtlarımızda kalıyorlar. Bunlar bir araya geldiler. Gün oldu bir hasta ziyareti yaparak, hastanedeki yaşlı bir teyzenin elinden tuttular. Gün oldu bir okulun boyasını yaptılar. Kış günlerinde ayakkabısı, elbisesi ve parkesi olmayan çocukları giydirdiler. En son yakın zamanda bize gelerek, bir duyum aldıklarını bize ilettiler. Cezaevinde anne ve çocukların bir arada olduğu kadın cezaevindeki hükümlülerle bir bağ kurmak, onlarla aramızda bir gönül bağı yeşertmek istediklerimi söylediler. Bizler de kendilerini yetkilendirdik. Araştırmalar sonucunda 13 çocuğun anneleriyle birlikte olduğunu tespit ettiler. Öğrenciler kendi imkanlarıyla Elazığ esnaflarına giderek yardımlarını topladılar. Bugün buraya gelerek, hem çocuklarla hem de anneleriyle hemhal oldu" dedi.

Burada olduğu gibi başka platformlarda da bu tür moral ve motivasyon etkinlikleri sürdürdüklerini belirten Devlet Klasik Türk Müziği korosu Müdürü Olcay Bürhan ise, "Sosyal etkinliklerin tamamında, Elazığ Musikisi'ni tanıtmak adına koro olarak bütün platformlara eşlik etmeye çalışıyoruz. Böyle sosyal etkinliklerde öğrencilere ve buradaki kader mahkumlarına olduğu gibi başka platformlarda da moral konserleri vermekteyiz” şeklinde konuştu.

Çok duygulu anlar yaşadıklarını dile getiren KYK Gönüllüler Kulübü üyesi Ayşe Erkal da, “Bugün parmaklıklar ardındaki çocukların umudu olmaya geldik. Bir çok faaliyetlerde bulunduk fakat bugün farklı bir heyecanımız vardı. Özellikle Elazığ esnaflarına çok teşekkür ediyorum. Gerek bebek bezleri gerek ıslak mendil gibi ihtiyaç malzemelerini esirgemediler. Çok büyük yardımları dokundu. Sosyal medyadan duyarsız kalmayıp yardımcı olan bütün Elazığ vatandaşlarına teşekkür ediyoruz. 13 tane annesiyle kalan çocuk belirledik. Bugün onlarla buluşmak için buraya geldik. Duygusal anlamda çok güzeldi” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Şeyma Aydın ise, "Dört duvar arasında mahkum hayatı yaşayan kardeşlerimiz ile gönül bağı kurmaya geldik. Bir nebze de olsa onların buradaki dertlerini, ihtiyaçlarını karşılamak istedik" dedi.