Üniversite öğrencileri,kadına şiddete karşı dikkat çekti

Elazığ'da üniversite öğrencileri eşi tarafından öldürülen Emine Bulut ve kadına şiddete dikkat çekmek için bir araya geldi.

Fırat Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitim gören öğrenciler öncülüğünde bir araya gelen kadınlar, eşi tarafından öldürülen Emine Bulut ve kadınlara şiddete karşı eylem yaptı. Öğretmenevi önünde bir araya gelen grup, ‘Ölmek İstemiyorum', ‘Anne Ne Olur Ölme' ,Kadın Cinayetine Dur De' ve 'Kadın Cinayetlerini Durduracağız' döviz ve pankartları taşıdı. Daha sonra grup adına bazı öğrenciler açıklama yaptı.

28 Ağustos'ta bir annenin çocuğunun gözleri önünde eski kocası tarafından öldürüldüğüne dikkat çeken öğrencilerden Hukuk Fakültesi öğrencilerinden Zeynep Dicle Pekince, “ Kadınlara reva görülen şiddet en ağır ve vahşi biçimiyle bir kez daha karşımızdaydı. O annenin ‘Ben Ölmek İstemiyorum' çığlığını, kızının da ‘Anne Ne Olur Ölme' feryadını duydunuz. Farklı şehirlerde tepki amaçlı gösteri ve yürüyüşler düzenlendi. Bugün biz de burada Emine Bulut ve öldürülen kadınlar için kadına yönelik şiddete, kadın cinayetlerine ve tecavüze dikkat çekmek için bir araya geldik. Kadın cinayetleri haberlerinden toplanan bilgilere göre, 20113-2018 yılları arasında 2 bin 11 kadın öldürüldü. 2019 yılının ilk 7 ayında 245 kadın öldürüldü. Öldürülen her iki kadından birinin faili kocası veya erkek arkadaşıydı. En az 396 cinayet ayrılık ve boşanma aşamasında gerçekleşti"dedi.

Öğrencilerden Aslıhan Kalkancı ise, Canice, vahşice işlenen her cinayetin, tecavüzün, tacizin ve her suçun hak ettiği cezayı almasını istediklerini kaydetti.