Üniversite öğrencilerine sosyal hizmet uygulamaları semineri

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Fırat Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi sosyal hizmetler bölümü öğrencilerine yönelik seminer düzenledi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen seminerde kurumsal faaliyetleri ve ilde yürütülen sosyal hizmet uygulamaları konusunda bilgi verdi. İl genelinde yürütülen sosyal hizmet uygulamaları hakkında bilgi veren Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürü Ali Sait Çeçen, "Toplumsal olayları değişik bakış açıları ile izlemeye çalışıyoruz. Toplumsal ilişkilerin yapısını, nedenlerini ve etkileri üzerine çalışıyoruz. Sosyal hizmet üzerine ihtiyacı olan herkese bir şekilde dokunmaya, ihtiyaç sahiplerinin zorluk çektikleri konularda yardımcı olmaya çalışan büyük bir aileyiz. Bakanlık olarak çocuk, engelli, yaşlı, genç, kadın, şehit yakınları ve gazilerle ilgili önemli çalışmalar yapıyoruz. Gün gelecek siz genç arkadaşlarımızda büyük ailemizin bir parçası olacaksınız" dedi.

Sosyal Hizmetler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rıfat Bilgin ise "Sosyal hizmet mesleğinin ve uygulamasının odağı insandır. Toplumun dezavantajlı kesimleri başta olmak üzere tüm kesimleri için sosyal politikaların gelişimine ve şartlarının iyileştirilmesinde ön ayak ve arabulucu olmak, insan ve toplum refahını özendirmek çalışmalar yürütmek sosyal hizmet uyguladıklarının başlıca amaçlarındandır. Eğitimde emeği geçen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen ve ekibine teşekkür ederim" diye konuştu.

Fırat Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi sosyal hizmetler bölümünde düzenlen seminere, Fırat Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmetler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rıfat Bilgin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, Sosyal Hizmet Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Şükrü Yusufoğlu, Arş. Gör. Taner Algan, Arş. Gör. Semra Özkan, Arş. Gör. Mustafa Çağrı Ayalp, Arş. Gör. Elif Aktaş, Arş. Gör. Aybike Betül Maral ve öğrenciler katıldı.