Üniversiteli gençlerden gönülleri ısıtan hareket

Elazığ İzzetpaşa Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversiteli gençler, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde kalan minik çocuklarla bir araya gelerek hediyeler verdi.

Elazığ İzzetpaşa Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversiteli gençler, çeşitli hediyelerle Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yatan minik çocukları ziyaret edip yüzlerini güldürdü. Aynı zamanda gençler, minik kalplerin yüzünde tebessüm oluşturmanın mutluluğunu yaşadı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “ Elazığ Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olan yurtlarda kalan öğrencilerimiz ihtiyaç sahibi bir çok kişiye gıda yardımı, yurtlarda kalan yemeklerin ulaştırılması, ihtiyaç sahibi kişilerin ev temizlikleri, kan bağışı, fidan ekimi ve bir çok hayırlı işlerde görev almışlardı. Bizler gönüllü çalışmasına yer alan tüm gençlerimizi hem kutluyoruz hem de teşvik ediyoruz sayılarımızın artması için de çaba ve gayreti içerisindeyiz. Güzel bir dünya için güzel insanlara ihtiyaç vardır. Güzel insanların sayısının çoğalması en büyük temennimizdir" denildi.