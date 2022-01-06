Üniversitesi öğrencilerine evlilik öncesi eğitim semineri

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından üniversite öğrencilerine yönelik 'evlilik öncesi eğitim' konulu seminer verildi.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Eğitim ve Danışmanlık Biriminde görevli personel tarafından Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik 'evlilik öncesi eğitim” konulu seminer verildi. Aile Eğitim Programı Eğiticisi Öğretmen Yusuf Susam tarafından Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen seminerde, öğrencilere evlilik öncesi hayat arkadaşını seçerken nelerin önemli olduğu, bu süreçte çiftlerin birbirlerini iyi tanıması, evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler oluşturabilmeleri, etkili iletişim kurma yollarını ve sorunlarla nasıl baş edebilecekleri konuları anlatıldı. Düzenlenen programa öğrenciler, yoğun ilgi gösterdi.

Evlilik öncesi eğitim programlarına şu ana kadar 300 kişinin katıldığını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen "Evlilik öncesi eğitim programı ile evlilik çağına gelmiş ve aile kurmak amacıyla bir araya gelen çiftlerin, evlilik hayatına hazırlamalarının amaçlandığını, evlilik öncesi süreçte çiftlerin birbirlerini iyi tanıması, evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler oluşturabilmeleri amacıyla etkili iletişim kurma yollarını ve sorunlarla nasıl baş edeceklerini öğrenmelerine imkan sağlayan bir program olduğunu ve çiftlere evliliğe iyi bir başlangıç yapabilme fırsatı verilmektedir. İlimizde yapılan eğitimlerle 300 gencimize ulaştık. Eğitimlerimiz belli periyotlarla devam edecektir” dedi.