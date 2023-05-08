Urartuların batıdaki son kalesi Tomisa, zamana direniyor

Elazığ'da 3 bin yıl önce kurulan ve Urartuların batıdaki son kalesi olarak bilenen Tomisa Kalesi, adeta zamana direniyor.

Elazığ'ın Baskil ilçesi Topaluşağı köyü Geli mezrası sınırlarında bulunan Tomisa Kalesi, Urartuların batıdaki son kalesi olarak biliniyor. 3 bin yıl önce Urartuların tarafından yapılan kale, adeta zamana direniyor. Urartulardan sonra birçok medeniyet tarafından kullanılan kalenin birkaç suru halen ayakta kalmayı başarmış. Fırat Nehri kenarında bulunan kale, konumu ve manzarası ile dikkat çekiyor. Birinci derece sit alanı ilan edilen kalenin turizme kazandırılması bekleniyor.

Kale hakkında bilgi veren Araştırmacı Yazar Aygün Çam, “Baskil ilçesi Topaluşağı köyü Geli mezrası sınırları içerisinde Fırat Nehri kenarındaki tarihi Tomisa Kalesi'ndeyiz. Tomisa Kalesi gerçekten tarih ve medeniyet için çok önemli bir savunma yapısı. Burası Urartuların 3 bin yıl önce inşa etmiş olduğu bir kaledir. Urartuların da batıdaki en son sınırıdır. Fırat'ın ötesine geçemiyorlar. Tomisa Kalesi, Urartular ve sonraki medeniyetler için büyük bir önem arz etmektedir. Bu kale içerisinde bir Urartu kitabesi vardı. O kitabenin de çevirisini Prof. Dr. Kemalettin Keloğlu yaptı. Alzi ülkesi ile Asurların Melitia ülkesi arasındaki savaştan bahsediyor. Karakaya Baraj Gölü yapılması sebebi ile o kitabede suyun altında kaldı” dedi.

Tomisa Kalesi'nin surlarının bazı bölümlerinin ayakta olduğunu aktaran Çam, “4. Murat döneminde de burada bir tadilat gerçekleştiği belgelerde kanıtlanmış durumdadır. Tarih ve medeniyet açısından çok önemli bir kale. Burası birinci derece sit alanıdır. 15-20 metre yürüyerek kaleye ulaşabiliyoruz. İnanılmaz bir Fırat Nehri ve baraj gölü manzarası var. Turizme kazandırılması açısından çok emek sarf etmeye gerek yok. Her şey hazır. Hem 100 metre ilerimizde Kömürhan Köprüsü var. Çok ufak dokunuşlarla burası turizme kazandırılabilir. Güneşin batışı ve doğuşunda inanılmaz fotoğraf kareleri çıkıyor” diye konuştu.