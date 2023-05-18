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Usta öğreticilerine 'Türk Edebiyatında Aile' eğitimi verildi

Elazığ’da 429 usta öğreticisine ’Türk Edebiyatında Aile’ konulu eğitim verildi.

Elazığ'da 429 usta öğreticisine 'Türk Edebiyatında Aile' konulu eğitim verildi.


Elazığ Halk Eğitim Merkezi tarafından aile okulu eğitimleri sürüyor. Düzenlenen eğitimler çerçevesinde kurum çalışanlarına yönelik program düzenlendi ve 429 usta öğreticiye 'Türk Edebiyatında Aile' konulu eğitim verildi. Düzenlenen eğitimde planlanan kurslar hakkında bilgiler verildi. Daha sonra usta öğreticilere sunumlar yapıldı. Eğitimlerin süreceği bildirildi.

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