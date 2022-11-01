Usta sanatçı Serdar Gökhan, Elazığ kürsübaşı etkinliğinde doyasıya eğlendi

Hayata geçirmeyi hedefledikleri film projesi için Elazığ'a gelen usta oyuncu Serdar Gökhan ve senarist Talat Özpolat, kürsübaşı etkinliğinde doyasıya eğlendi.

Usta oyuncu Serdar Gökhan, senarist ve yazar Talat Özpolat El-Aziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinin davetlisi olarak Elazığ'a geldi. Elazığ'ın tanıtımı için düşünülen film projesi için Elazığ'da çeşitli incelemelerde bulunan Gökhan ve Özpolat tarihi Harput Mahallesi'ni gezdikten sonra El-Aziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinde kürsübaşı etkinliğine katıldı. Tarihi Elazığ şarkılarına eşlik eden usta oyuncu Gökhan ve senarist ve yazar Özpolat, gönüllerince eğlendi.

Çok önemli bir filmin yazım sürecini tamamladıklarını belirten senarist ve yazar Talat Özpolat, ''Daha önce Elazığ'a birkaç defa geldik. O ruhu kazanabilmek için yaptık bunu. Yazar ekibi olarak filmimizi bitirdik senaryolarımızı hazırladık ve eksikliklerimi görebilmek için çeşitli ziyaretlerde bulunduk. Bizi bu filme davet eden, yazdıran ve çektirecek olan El-Aziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanına teşekkür ederiz. Onun sayesinde inşallah film hayata geçecek. İlk adımları o attı, biz de onu takip ettik ve buraya kadar getirdik. İnşallah sonuna da ereceğiz. Elazığ müziği, çok özel bir müzik. Diyarbakır'da Şanlıurfa'da da bu tarz müzikleri dinlersiniz. Ben bir dinleyici olarak konuşuyorum ama bu tür müziğin buradan doğduğunu hemen anlarsınız. Bir Elazığ türküsü dinlersiniz ve o keman ve klarnetin doğduğu yer olduğunu müziğin buradan dağıldığını hemen size hissettirir'' dedi.

58 senedir oyunculuk yaptığını belirten usta oyuncu Serdar Gökhan, ''Artık biz geldik gidiyoruz bu tür işleri gençlere bırakacağız. Bıraktığımız yoldan büyük bir başarı ve mutlulukla ilerlemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü sanatı olmayan bir ülke başarılı olamaz. Onun için başarıya ulaşmanın yolu da sanattır. Mustafa Kemal Atatürk'te bunu belirtmiştir. Değer verin sanata gerekeni yapın. Büyük bir özveriyle geleceğe sizler taşıyın bizde gurur duyalım'' diye konuştu.