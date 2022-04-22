UYUMA'dan ihbar geldi, uyuşturucu satıcısı yakalandı

Elazığ'da, UYUMA uygulamasına gelen şikayeti değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu satıcısı ile temin eden 4 kişi yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, UYUMA aplikasyonu üzerinden ağaçlık bir bölgede uyuşturucu madde satmaya çalışan şahıs ihbarı doğrultusunda çalışma başlatıldı. Olay yerine giden ekipler Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan çalışmalar neticesinde söz konusu ağaçlık alan içerisinde şüpheli görülen E.E. (19) isimli şahıs ile bu şahıstan uyuşturucu madde temin ettiği belirlenen 4 şüphelinin yapılan üst aramalarında 6 parça halinde 3 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanarak gözaltına alınan E.E., Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.E.'den uyuşturucu temin eden 4 şahıs hakkında da uyuşturucu madde kullanmak suçundan gerekli işlemler yapıldı.