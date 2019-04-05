Uyuşturucu haplarla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da polisin 638 adet uyuşturucu hap ile yakaladığı 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında kent merkezinde tespit edilen bir araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada araç içerisine zulalanmış 638 adet exstacy hap ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheliler S.Ö.K. ve K.A. gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 2 şüphelide Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.