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Uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı

Elazığ polisinin yaptığı çalışmada yakalanan 2 şüpheliden 1’i uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Elazığ polisinin yaptığı çalışmada yakalanan 2 şüpheliden 1'i uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında, Malatya yolundan Elazığ istikametine gelen şüpheli bir araç durduruldu. Polisin araç ve içinde bulunan şüpheliler F.K. ile F.G. üzerinde yaptığı aramada 29 gram metamfetamin ele geçirildi.


Gözaltına alınan 2 şüpheliden F.K.'ya uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı. Diğer şüpheli F.G. ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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