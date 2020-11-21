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Uyuşturucu tacirine şok baskın, hepsi odunluktan çıktı

Elazığ’da polisin uyuşturucu tacirinin evine düzenlediği şok baskında narkotik köpeği "Nina" bin 82 adet uyuşturucu hap ile sahte paraları odunlukta buldu.

Elazığ'da polisin uyuşturucu tacirinin evine düzenlediği şok baskında narkotik köpeği "Nina" bin 82 adet uyuşturucu hap ile sahte paraları odunlukta buldu. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında şüpheli S.T'nin uyuşturucu madde sattığı belirlendi. Bunun üzerine şüphelinin kent merkezindeki evine şok operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli gözaltına alınırken narkotik köpeği Nina, evin çatı kısmındaki odunluk alana tepki verdi. Odunlukta yapılan detaylı aramada bin 82 adet ecstasy hap, bir miktar esrar ile 12.550 TL sahte para ele geçirildi.


Emniyette ifadesi alınan şüpheli S.T. "Uyuşturucu Madde Ticareti ve Sahte Para" suçlarından adliyeye sevk edildi.

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