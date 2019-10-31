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Uyuşturucu tacirleri Narkotik Köpeği "Salgın"a takıldı

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada narkotik köpeği Salgın’ın tepki verdiği 2 araçtan toplam 3 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada narkotik köpeği Salgın'ın tepki verdiği 2 araçtan toplam 3 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Narkotik köpeği Salgın'ın da katıldığı çalışmada belirlenen noktalarda bazı araçlar durdurularak kontrol edildi. Salgın, durdurulan araçlardan 2'sine tepki verdi. Araçlarda jandarma personeli tarafından yapılan detaylı aramada birinde 1 kilo 250 gram, diğerinde ise 2 kilo 200 gram zulalanmış şekilde esrar ele geçirildi.


3 kilo 450 gram uyuşturucunun ele geçirildiği her iki araçta bulunan şüpheliler U.T. ile B.T., "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

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