Uzman estetisyen Dalmış'tan kırışıklıklar için evde doğal maske önerileri

Uzman estetisyen Dalmış, yüzdeki kırışıklıklara yönelik olarak evde yapılabilecek doğal maskeler hakkında bilgi verdi. Doğaya ait olan her bileşenin insanlar için birer şifa olduğunu kaydeden Dalmış, “Kullanımında hem içten hem dıştan fayda sağlayan besinler vardır. Bu besinler cildi güzelleştirir ve parlak, canlı gözükmesine yardımcı olur. Düzenli bir şekilde medikal cilt bakımı yapmak yetmeyebilir. Bu yüzden doğal bileşenlerle cilt bakımını desteklemek mümkündür. Evde bulunan malzemelerle birlikte bir cilt bakımı yapmak maddi açıdan daha uygun, sonuç açısından daha başarılı olacaktır. Burada önemli olan cildin tipi ve ihtiyaçlarıdır. Yani kuru ya da yağlı bir cilt mi gibi ayrımlar önem arz eder” dedi.

Evdeki malzemelerle maske yapılabiliyor

Evde yapılacak doğal maskelerle ilgili konuşan Dalmış, “Kahve ile peeling yapılabilir. Bu kahve peelingi haftada iki üç gün uygulanabilir. En önemli özelliği cildi ölü derilerden kurtararak derinlemesine temizlemesidir. İçerik olarak Türk kahvesi telvesine eklenecek zeytinyağı cildi doğal nemlendirerek kurumasına engel olacaktır. Bu peeling uygulandığında 5 dakika bekletilip yıkanmalıdır. Limon bal yulaf maskesi, ciltte oluşan yağ ve kiri temizlemek için uygulanır. İçinde olan limon asidik özelliği ile sivilceleri kurutur. Bal nemlendirici ve sıkılaştırıcı etkiyi sağlar. Yulaf ise ciltteki ödemi alır ve rahatlatır. Şeker ve zeytinyağı maskesi, cildi çok iyi nemlendiren ve temizleyen bir uygulamadır. İçinde zeytinyağı olduğu için haftada en fazla 2 kez uygulanması önerilir. Cilde uygulanan şeker ve zeytinyağı cildi canlandırır. Yüze masaj yaparak sakince uygulanan maske ılık suyla durulanmalıdır. Kurulanırken de havluyla nazikçe kurulanmalıdır. Yaş maya maskesi, yaş maya ve bir çay bardağı ılık su krema kıvamına gelecek şekilde homojenleştirilir. 15-20 dakika kadar bekletilir ve ılık su ile güzelce durulanır. Bu maske gözenekleri temizler ve sıkılaştırır. Yani doğal olarak kırışıklıkları yok eder” diye konuştu.