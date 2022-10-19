Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış: ''Kaş tasarımı kalıcı bir çözüm değil''

Uzman estetisyen Dalmış, kaş tasarımı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kaş tasarımının, kalıcı makyajın en popüler biçimlerinden biri olduğunu belirten Dalmış, ayrıca özellikle kaşlarını belirginleştirmek ve görünümünü iyileştirmek isteyen kadınlar tarafından en çok talep edilen işlemlerden biri olduğunu vurguladı. Kaş tasarımının micro-blading olarak da bilindiğini ve geleneksel kaş dövmesine bir alternatif sunduğunu hatırlatan Dalmış, ‘'Kaş tasarımı, kaşlarınızı profesyonelce yaptırmanız için kalıcı bir çözüm değil, yarı kalıcı bir işlem olduğunu bilmek önemlidir. Günümüzde uygulanan kaş tasarımları deneyimli bir teknisyen tarafından düzgün bir şekilde yapılırsa ve müşterinin kendisi tarafından düzgün bir şekilde korunursa 2 yıl kadar sürebilir. Yeni kaşlarınıza, daha uzun süreler boyunca herhangi bir sorun veya sorun yaşamadan iyi görünmeleri için özen göstermeniz önemlidir. Kaş tasarımı, gerçekçi görünen kaşlar oluşturmak için bir bıçak kullanarak saç vuruşlarını taklit eden yeni bir teknik olan bir mikro-bıçaklama şeklidir. İki yıla kadar sürebilir ve her altı ila 12 ayda bir rötuş gerektirir. Kaş tasarımı, mikro-blading ile aynı tekniği kullanır. Ancak kaş şablonu adı verilen farklı bir araçla. Şablonda, doğal görünümlü kaşlar oluştururken pigmentin cildinize sızmasını sağlayan küçük delikler bulunur. Kaş tasarımı yarı kalıcıdır yani rötuşlara ihtiyaç duymadan önce iki yıla kadar dayanır. İlk seanstan sonra kaşlarınızı altı ayda bir veya bir yıl sonra yaptırmanız önerilir. Kaş tasarımının iki yıldan daha uzun süre dayanabilmesi için, doğal görünümlü kaşları korurken kalıcı sonuçlar elde etmek için gereken doğru araçları ve teknikleri nasıl kullanacağını bilen deneyimli bir profesyonel tarafından yapılan çok sayıda mikro-blading seansına ihtiyacınız olacaktır. Kaş tasarımı, kaşları incelmiş veya fazla alınmış ve onları doğal şekline ve boyutuna geri döndürmek isteyen kişiler için mükemmel bir seçenektir. Bu teknik, kaşlarınız üzerinde tam kontrol sahibi olmanızı sağlar ve kıllar arasındaki boşlukları doldurmak veya hiç kıl olmayan bölgelere tanım eklemek gibi tercihlerinize göre kaşlarınızı özelleştirmenize olanak tanır'' dedi.