Uzmanı uyardı, kısıtlama sonrası 40 dakikalık yürüyüşler yapın

Elazığ Mediline Hastanesi Fizyoterapisti Cansu Ercan, Covid-19 salgını ile birlikte özellikle tam kapanma döneminde evlerden çıkmayan vatandaşların hareketsiz kalmamalarını, egzersiz yapmalarını önerdi. Aksi halde çok fazla hareketsiz kalan her yaştan kişilerde metabolik, kardiyovasküler, akciğer kapasitesinin azalmasına bağlı oluşan hastalıklar ve kas iskelet sistemine bağlı kemik erimesi ile eklemlerde kireçlenmelerin meydana gelme ihtimaline dikkat çeken Ercan, özellikle yaşlıların düzenli olarak fiziksel aktiviteler yapması gerektiğini vurguladı. Vatandaşların egzersiz yapmaması sonucunda meydana gelebilecek hastalıklar hakkında bilgi veren Fizyoterapist Cansu Ercan, “Pandemiden önce zaten çok fazla hareket eden bir toplum değildik. Pandemi döneminde kısıtlamalarla birlikte çok daha fazla hareketsiz kaldık. Bu hareketsizliğin sonucunda ilerleyen dönemde metabolik hastalıklar, kardiyovasküler hastalıklar, akciğer kapasitesinin azalmasına bağlı oluşan hastalıklar ve kas iskelet sistemine bağlı olan kemik erimesi, eklemlerde kireçlenmelerin meydana geldiği osteoartrit gözükebilir. Yine online eğitim sürecinde olan öğrenciler ve evdeki zamanın büyük çoğunluğunu sosyal medyada geçiren kişilerde duruş bozukluğu, bel ve boyun problemleri ve sırt ağrıları gözükebiliyor. İlerleyen dönemlerde boyun fıtıkları da gözükebiliyor” dedi.

"Egzersizler, kas kitlesi, kuvveti, dayanıklılığını ve esnekliğini arttırıyor"

Hareketsiz kalan yaşlılarda ani ve hızlı gelişen geri dönüşü olmayan kas kitlesinin azalmasının meydana geldiğini belirten Ercan, "Yaşlılarda hareketsizliğe bağlı durumlarda dayanıklılığın, kas gücünün azalması ve esnekliğin azalmasını görebiliyoruz. Bu durumlarda yaşlılarımızda maalesef düşme ve yaralanma riski artıyor. Ayrıca dengelerinde büyük bir problem görebiliyoruz. Yapılan düzenli egzersizin faydaları çoktur. Bağışıklık sistemimizi arttırıyor, yaşam kalitesini artırır, stresi azaltır, kandaki kolesterol seviyemizi düşürüyor ve kronik hastalıklara yakalanma riskimizi azaltıyor. Egzersizler, kas kitlesi, kuvveti, dayanıklılığını ve esnekliğini arttırıyor” diye konuştu.

"Kısıtlama sonrası 40 dakikalık yürüyüşler yapın"

Evde yapılabilecek egzersizleri aktaran Ercan, “Ev içinde bir saati geçen oturmalar ve uzanmalar önermiyoruz. Bir saati geçtikten sonra ev içinde 5 ile 10 dakika gezilebilir. Yine kendi yerinde sayarak bir adım ileri bir adım geri olacak şekilde yürümeler yapılabilir. Her yaştan kişiye verebileceğimiz egzersizlerden birisi olan, çömelme egzersizlerini yapabiliriz. Apartmanda merdiven inip çıkma aktivitesi yapılabilir. Duruş, postür egzersizleri, esneme, germe gibi egzersizler fizyoterapistler tarafından gösterilerek yaptırılabilir. Sokağa çıkma kısıtlamasından sonra yaklaşık 40 dakikalık yürüyüşler yapılabilir” şeklinde konuştu.