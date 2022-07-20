Uzmanından microblading önerisi

Microbladingin doğal görünümlü kaşlar oluşturan yarı kalıcı bir makyaj şekli olduğunu ifade eden Dalmış, prosedürün daha dolgun, doğal görünümlü kaşların görünümünü oluşturan epidermise kozmetik pigmentleri yerleştirmek için ince iğneli bir el aleti kullanmayı içerdiğini söyledi. Dalmış, “Microblading tıbbi bir işlem değildir ve microblading konusunda eğitimli olanlar tarafından yapılabilmektedir. Günümüz koşullarında microblading önerileri söz konusu olduğu zaman karşımıza geniş öneriler çıkmaktadır. Bu tür işlemlerin üst düzeyde bir performansı ortaya koyuyor olması, sıklıkla tercih edilmesini de mümkün kılmaktadır. Microblading yaptırmak isteyenlerin bu işlemi yaptırmadan önce bir konsültasyon yaptırması gereklidir. Zira konsültasyon sırasında, istediğiniz görünümü tartışmak ve tedavi için bir yere karar vermek için teknisyeninizle görüşeceksiniz. Böylece tam olarak size uygun olacak olan bir uygulamayla tanışmanız da mümkün olacaktır. Microblading, kaşlar için yarı kalıcı bir makyaj tekniğidir. Pigmenti cilde yerleştirmek için iğneli bir el aleti kullanmayı içerir. Sonuç, kaşlarınıza çok daha gerçekçi, doğal ve dolgun bir görünüm vermektedir. Bu işlemi Ankara'daki merkezimizde de kullanıyoruz. Microblading, bu teknikte eğitim almış kişiler tarafından uygulanmalıdır. Ancak bu sayede bu tarz işlemlerden yüksek düzeyde bir performans elde etmek mümkün olacaktır. Microblading işleminden sonra, iki haftaya kadar sürebilen kaşlarınızın çevresinde bir miktar şişlik ve kızarıklık olacaktır. Ek olarak, kaşlarınız ilk başta olması gerekenden daha koyu görünebilir. Ancak vücut pigmenti emdikçe zamanla solması gerekir. Microblading, ciltte gerçekçi saç darbeleri oluşturan yarı kalıcı bir kozmetik dövme işlemidir. Microblading ilk olarak Asya ve Avrupa'da tanıtıldı. Sonrasında ülkemizde de gün geçtikçe yaygınlaştı. Bu durumun doğal sonucu olarak Ankara'da da son zamanlarda bu uygulamaya olan talep etkili bir düzeyde artış gösterdi” dedi.