Uzun," Elazığ'da kenevir enstitüsü kurulmalıdır"

Endüstriyel Türk kenevir tohumu üretimi konusunda çiftçilerin bilgilendirilerek teşvik edilmesi gerektiğini belirten MÜSİAD Elazığ Şube Başkanı Hasan Uzun,Elazığ'da da kenevir enstitüsü kurulması gerektiğini söyledi.

Kenevir üretimiyle ilgili bilgi veren MÜSİAD Elazığ Şube Başkanı Hasan Uzun Elazığ için de bir öneri getirdi.

Türk keneviri tohumu üzerinde laboratuvar çalışmaları yapılarak, uyuşturucu seviyesi düşük “Endüstriyel Türk keneviri” tohumunun üretilmesi gerektiğine değinen Uzun;" Kenevir, petro-kimya, plastik, enerji, biyodizel, kağıt-karton ürünleri, tekstil sektörü, plastik ve alt sektörleri, otomotiv, gıda, tarım ile medikal tıp alanlarında kullanılan ekonomik değeri yüksek bir bitki. Ülkemizde, uyuşturucu maddeler kanunu gereği üretimi yasaklı tarım ürünleri arasında yer alan kenevirin, 2016 yılında hazırlanan yönetmelik ile yeniden kontrollü şekilde yetiştirilmesi planlanmıştır. Ancak, henüz üretim aşamasına geçilmemekle birlikte, kapsamlı bir planlama da oluşturulmamıştır” dedi.

"Türk keneviri olarak tescil ettirmemiz gerekiyor"

Kenevirin, sanayi üretimi için son derece önemli ve yüksek verimliliği sayesinde ham madde giderleri noktasında oldukça büyük bir avantaj sağladığına dikkat çeken Uzun,"Bitkinin, gerekli planlamalar tamamlanarak, bir an önce kontrollü bir şekilde üretimine başlanması elzemdir. Kenevirin Anadolu'da tarih boyunca varlığı bilinen türü, Avrupa'da ve diğer bölgelerde üretilen çeşitlerine göre kalitesi ve yüksek verimliliğiyle öne çıkmaktadır. Bu farklılığından dolayı, topraklarımızda yetiştirilen ve yerli tohum olan kenevir bitkisini, ‘Türk keneviri' olarak tescil ettirmemiz gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.

"Elazığ'da kenevir araştırma enstitüsü kurulmalıdır"

Kurum olarak üzerinde uzun zamandır çalıştıkları Türk keneviri üretimi ile ilgili elde ettikleri veriler ışığında birtakım öneriler oluşturarak ilgili makamlarla paylaştıklarına da değinen Uzun;" Gerekli yasal mevzuatın hızlıca yapılması gerekir. Türk keneviri tohumu üzerinde laboratuvar çalışmaları yapılarak, uyuşturucu seviyesi düşük 'Endüstriyel Türk Keneviri' tohumu üretilmesi önemlidir. Konuyla ilgili çiftçiler bilgilendirilerek, bitkinin yetiştirilmesi noktasında teşvik edilmeli ve üretime katılımları sağlanmalıdır ve Elazığ'da Kenevir Araştırma Enstitüsü kurulmalıdır. Tohumu, kökleri, dalları ve çiçeğiyle birlikte, tamamından sanayi üretiminde faydalanmak mümkündür. Kenevirin, bütün halinde üretim sürecine dahil edilmesi, buna engel teşkil eden maddelerle ilgili, mevcut yönetmelikte değişikliğe gidilmesi gerekir" diyerek sözlerini tamamladı.