Uzun," İş yapma tecrübelerimizle yeni iş modelleri geliştiriliyor"

MÜSİAD Elazığ Şube Başkanı Hasan Uzun,MÜSİAD'ın zamanla kazandığı iş yapma tecrübelerini KOBİ yapıları ile paylaşıp yeni iş modelleri geliştirdiğini söyledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından CNR Expo'da bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilen MÜSİAD EXPO, Fuarı sonrasında Elazığ Şube Başkanı Hasan Uzun açıklamada bulundu.

17'ncisini düzenlenen ve dünyanın en geniş katılımlı fuarlarından biri olduğunu belirten Uzun;"Bu yıl MÜSİAD olarak çalışmalarını kuruluş amaçlarına en uygun gelen 'Meselemiz Türkiye olsun' ve 'Birlikte kazanalım' iki temel düsturu üzerinde birleştirildi. Türkiye için değer üretmeye devam ediyoruz. MÜSİAD zamanla kazandığı iş yapma tecrübelerini KOBİ yapıları ile paylaşıp yeni iş modelleri geliştiriyor. Orta ölçekli Sanayi Bölgeleri Projeleri, bu desteklerden sadece biridir. Bu projemiz, küçük sanayi siteleri ve OSB arasında sıkışmış işletmeleri bir alternatifle buluşturmaktadır. İşletmesini küçükten orta ölçeğe taşıma hedefi olan firmalara cesaret vermektedir. MÜSİAD EXPO Projeler Vadisi kapsamında görücüye çıkan olan bu projemiz bir ‘üretim kampüsü' şeklinde inşa edilecek"dedi.

Alman ekonomisinin yüzde 80'ini 20 bin KOBİ oluşturduğunu anımsatan Uzun,"Biz de ülkemizde her yıl 2 bin KOBİ firmamızı ,orta ölçekli hale getirip, faaliyete geçtikten sonra yılda 200 milyar doları ülke ekonomisine kazandırmayı amaçlıyoruz. Yapı Tasarruf sistemi, Kooperatif finans sistemi ve Gayrimenkul Borsası projeleri fuar sürecinde katılımcılar ile buluşturuldu. Fuar kapsamında savunma sistemleri ve ileri teknoloji fuarı High Tech Port'ta, teknolojinin en son ulaştığı noktayı, bizzat örneklerini görerek idrak edeceğiz. ‘Meselemiz Türkiye' şiarıyla yola çıkan MÜSİAD bu anlayışla, yaygın katılımlı, çok ortaklı, faizsiz finanse edilen Türk tarımına katkı sunacak olan Biyogaz Organik ve Organomineral Gübre Tesisleri üzerine çalışmalar sürüyor. Altaca Enerji partnerlerliğinde gerçekleştirilmesi hedeflenen proje kapsamında, 81 ilde 81 Biyogaz Organik Gübre Tesisi kurulması hedeflenmektedir. Proje 128 milyon dolarlık doğalgaz ithalatının ve 400 milyon dolarlık kimyasal gübre ithalatının önüne geçecek, 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacaktır”ifadelerini kullandı.