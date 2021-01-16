İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vakaların yüzde 80'e yakın düştüğü Elazığ'da kısıtlama sessizliği

Ülke genelinde olduğu gibi vakaların yüzde 80’e yakın düştüğü Elazığ’da da 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Ülke genelinde olduğu gibi vakaların yüzde 80'e yakın düştüğü Elazığ'da da 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.


İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge doğrultusunda hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Elazığ'da da sürüyor. Vatandaşların evlerine çekilmesi ile cadde ve sokaklar boş kaldı. Sessizliğe bürünen kentte ise polis ekipleri denetimlerini sürdürürken, her hafta olduğu gibi bu hafta sonu da kısıtlamaya riayet edildiği bildirildi. Pazartesi günü sabah saat 05.00'te sona erecek kısıtlama kapsamında denetimlerin düzenli olarak süreceği kaydedildi.


Öte yandan, kent genelinde vaka oranının düşüşüsün yüzde 80'e yaklaştığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.