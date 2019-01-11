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Vali, Elazığspor için devrede,"Bagayoko"nun serbest kalmasını önledi

Ekonomik sıkıntı çeken Elazığspor için devreye giren Vali Çetin Oktay Kaldırım, 50 bin TL ödemesini sağlayarak Bagayoko’nun serbest kalmasını önledi.

Ekonomik sıkıntı çeken Elazığspor için devreye giren Vali Çetin Oktay Kaldırım, 50 bin TL ödemesini sağlayarak Bagayoko'nun serbest kalmasını önledi.


Bir çok futbolcusu serbest kalan ve ardından başka kulüplerle anlaşan Elazığspor'da ekonomik sorun halen devam ediyor. Kayyum tarafından yönetilen bordo-beyazlı ekipte son olarak Moussa Bagayoko,alacağı ödenmediği için bugün serbest kalması bekleniyordu. Elazığspor için devreye giren Vali Çetin Oktay Kaldırım Bagayoko'nun 50 bin TL'lik ödemesini yaptırdı ve serbest kalma hakkını kazanmasını engelledi.

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