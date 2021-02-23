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Vali Erkaya Yırık koronavirüs aşısı oldu

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı.


Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Covid-19'la mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ediyor. Kentte hem ilk hemde ikinci doz aşılamaları yapılıyor. Vali Erkaya Yırık'ta aşı takvimi kapsamında aşının ilk dozunu yaptırdı.


Korona virüsten biran önce kurtulabilmek için sırası gelen tüm vatandaşların aşı olması gerektiğini belirten Vali Erkaya Yırık, “Bu hem kendi sağlıkları hemde tüm toplumum sağlığı için önem arz etmektedir. Aşıların milletimize sağlık getirmesi ve eski güzel günlerimize dönmemiz temennisiyle vatadaşlarımızın sıhhat bulması ümidiyle sağlıklı günler diliyorum” dedi.

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