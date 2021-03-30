Vali Erkaya Yırık,”Salgınla ancak hep birlikte hareket ederek başa çıkabiliriz”

Koronavirüs (Covid-19) risk haritasında yüksek riskli duruma gelinen Elazığ'da Vali Erkaya Yırık, salgınla ancak hep birlikte hareket edilerek başa çıkabileceğine dikkat çekerek herkesi kurallara uymaya çağırdı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs risk haritası güncellendi. Yeni normalleşme sürecine orta risk gurubunda sarı ile başlayan Elazığ, son tabloya göre 100 bin kişide 80.11 ile kırmızıya döndü. Vatandaşları kurallara uymaya davet eden Vali Erkaya Yırık, bu salgınla ancak hep birlikte hareket edilerek başa çıkabileceklerini söyledi.

Uyarıda bulunan Vali Erkaya Yırık, “ Önce ‘sarı' renkli haritada yer alırken ve orta riskli bir vilayetken sınırlandırmaların tedrici bir şekilde kalkmasıyla birlikte rakamlarımız yavaş yavaş yükselmeye başladı. Malumunuz üzere önce ‘turuncu' ve ardından ‘kırmızı' yüksek riskli alana geçmiş bulunduk. Vatandaşlarımızın yakın geçmişteki sınırlandırmalarla karşılaşmamak için bugün asla geç bir vakit değildir. Vatandaşlarımızın kontrollü sosyal hayatın bilinciyle hareket ederek özellikle izolasyonla olanların izole bir şekilde kalmayı tercih ederek başkalarının hayatlarını da tehlikeye atmadan bulaş riskinin, Covid-19 salgının bir an evvel ülkemizden uzaklaştırılması için senkronize bir anlayışın içerisine olmalıyız” diye konuştu.