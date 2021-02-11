Vali Erkaya Yırık'tan "Elazığ'ın geleceğine birlikte karar verelim" anketi

Vali Erkaya Yırık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,"Kıymetli vatandaşlarımız, Elazığ'ı geçmişi kadar büyük ve görkemli bir geleceğe hazırlamak için çıktığımız yolda, tüm paydaşlarımızla elbirliğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlimizi hak ettiği yere taşımak adına yapacağımız çalışmalarda sizlerin de katkısı büyük değer taşımaktadır. Daha yaşanılabilir bir Elazığ için hazırladığımız ankete katılımınız bizleri sevindirecektir. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim"dedi.

Vali Yırık, ayrıca "Size göre Elazığ'ın en önemli 3 sorunu hangi alanlardadır, bu sorunlarının çözüleceğini düşünüyor musunuz, bu sorunları nasıl çözülebilir, önerilerinizi belirtebilir misiniz" şıklarının yer aldığı anketin linkini paylaşarak katılım isteğinde bulundu.